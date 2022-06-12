اليوم السابع
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الداخلية تضبط شحنة أفيون وحشيش بقيمة 74 مليون جنيه بالسويس

الأحد، 12 يونيو 2022 11:13 ص
الداخلية تضبط شحنة أفيون وحشيش بقيمة 74 مليون جنيه بالسويس حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة) تخصص فى نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائه على مستوى الجمهورية ، مستخدماً فى ذلك سيارة نقل بمقطورة من خلال إعداد مخازن سرية يصعب الوصول إليها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلالها السيارة سالفة الذكر.. وبحوزته (عدد 9600 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد طن – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتفى محمول) مخبأة داخل مخازن سرية بالسيارة.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإستخدامه للسيارة فى النقل والتهريب   وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (74,000,000 أربعة وسبعون مليون جنيه تقريباً )  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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