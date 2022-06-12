اليوم السابع
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"الحجر الزراعى" يعلن زيادة صادرات مصر من العنب والتوم والفراولة

الأحد، 12 يونيو 2022 05:57 م
"الحجر الزراعى" يعلن زيادة صادرات مصر من العنب والتوم والفراولة العنب - صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة إن إجمالى صادراتنا 3.5 مليون طن وهذا الرقم يقترب بنفس رقم العام الماضى فى نفس الفترة، وخلال الأزمات تأثرت الصادرات الزراعية تأثر بسيط جدا، ونحن نحافظ على صادراتنا فى مختلف المنتجات.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامية سارة حازم: لدينا زيادة فى صادراتنا من التوم والعنب والفراولة والبطاطس.

 

وتابع: أما الصادرات الوحيدة التى انخفضت هذا العام عن الأعوام الماضية هو صادراتنا من الموالح نتيجة للتغيرات الملاحية التى أثرت على الثمار وجعل الصادرات تقل عن العام الماضى.

 


الموالح

الحجر الزراعة

وزارة الزراعة

الصادرات الزراعية



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