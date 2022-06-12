الجنايات تقضى ببراءة 26 متهما بسرقة المواد البترولية فى الشروق

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة 26 متهما بسرقة المواد البترولية في مدينة الشروق، وصدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية المستشارين محمد فرج ومعتصم أحمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة إتلاف خط من خطوط البترول الممتدة عبر المنطقة الصحراوية بمدينة الشروق، والمملوكة لشركة أنابيب البترول عمدا، بأن ثقبوا جسم الخط المار بيانه، وثبتوا عليه محبسا بقصد سرقة المواد البترولية التي تضخ فيه، محدثين التلفيات المبينة بتقرير الشركة المالكة، وكلفها قيمة الإصلاح مبلغ وقدره 14 ألفا و750 جنيها على النحو المبين بالتحقيقات.