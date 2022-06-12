الجريدة الرسمية تنشر قرار مشروع تعديل شارعين بقرية منشأة سلامة في كفر الشيخ

صابر سعيد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في العدد 130، قرار الموافقة على مشروع تعديل شارعين عرض 6 أمتار و4 أمتار، وإدراج شارع بعرض 4 أمتار بالمخطط التفصيلي لقرية منشأة سلامة، التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة مركز الرياض، بناء على المعاملة 1159220037586.



وجاءت المادة الأولى: يعتمد مشروع تعديل شارعين عرض 6 أمتار و4 أمتار، وإدراج شارع بعرض 4 أمتار بالمخطط التفصيلي لقرية منشأة سلامة التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة مركز الرياض، بناء علي المعاملة 1159220037586، بتاريخ 2/2/2022 بالمركز التكنولوجي بمركز الرياض.



ونصت المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية والمادة الثالثة، علي جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.



