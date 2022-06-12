الجريدة الرسمية تنشر قرار مشروع تعديل شارعين بقرية منشأة سلامة في كفر الشيخ

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في العدد 130، قرار الموافقة على مشروع تعديل شارعين عرض 6 أمتار و4 أمتار، وإدراج شارع بعرض 4 أمتار بالمخطط التفصيلي لقرية منشأة سلامة، التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة مركز الرياض، بناء على المعاملة 1159220037586.
وجاءت المادة الأولى: يعتمد مشروع تعديل شارعين عرض 6 أمتار و4 أمتار، وإدراج شارع بعرض 4 أمتار بالمخطط التفصيلي لقرية منشأة سلامة التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة مركز الرياض، بناء علي المعاملة 1159220037586، بتاريخ 2/2/2022 بالمركز التكنولوجي بمركز الرياض.
ونصت المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية والمادة الثالثة، علي جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
الجريدة الرسمية تنشر قرار مشروع تعديل شارعين بقرية منشأة سلامة في كفر الشيخالأحد، 12 يونيو 2022 11:43 ص
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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في العدد 130، قرار الموافقة على مشروع تعديل شارعين عرض 6 أمتار و4 أمتار، وإدراج شارع بعرض 4 أمتار بالمخطط التفصيلي لقرية منشأة سلامة، التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة مركز الرياض، بناء على المعاملة 1159220037586.
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