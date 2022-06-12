الجامعة العربية تناقش سبل تطوير عمل فريق الخبراء المعنى بمكافحة الإرهاب

بيشوى رمزى

صرح مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب الوزير مفوض ياسر عبد المنعم ؛ بأن اجتماع فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب بدأ اليوم فى مناقشة سبل تفعيل تطوير عمل الفريق بما يتماشى مع التحديات الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال فى تصريح له على هامش الاجتماع إن هذا الاجتماع ياتى بناء على توصية من الفريق فى اجتماعه السابق فى فبراير الماضى والذي تم اعتماد توصياته من قبا إجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى مارس الماضي

وأوضح عبد المنعم أن الفريق ناقش مرئيات وملاحظات الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب فى الدول العربية من اجل تطوير عمل الفريق، مشيرا إلى أنه وردت الى الامانة العامة مقترحات ومرئيات من بعض الدول العربية، ومنها الكويت والأردن ولبنان ومصر .

وأعرب مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية عن أمله فى أن يصل ممثلو الجهات المعنية بمكافحة الارهاب المشاركون فى الاجتماع من التوصل الى آلية تعمل على تفعيل عمل هذا الفريق لمجابهة هذا الخطر الذي يمثل تهديدا لكافة الدول العربية .

وأكد عبد المنعم أن الفريق اعتمد بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب عام 2009 : ويشارك فى الفريق ممثلو الدول العربية من الجهات المعنية بمكافحة الارهاب من وزارات العدل والداخلية والخارجية.

ويعتبر فريق الخبراء هو الجهاز الدائم المختص بمسائل مكافحة الارهاب والوقاية منه فى الوطن العربي ويعمل تحت اشراف مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزار