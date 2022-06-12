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التعليم: حصول جميع طلاب الثانوية العامة على أرقام الجلوس استعدادا للامتحان

الأحد، 12 يونيو 2022 07:00 ص
التعليم: حصول جميع طلاب الثانوية العامة على أرقام الجلوس استعدادا للامتحان امتحانات الثانوية.. ووزارة التعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه ليس ضروريا حصول طلاب الثانوية العامة على بطاقات أرقام الجلوس من المدارس المقيدين بها، ولكن يكفى معرفة الطالب رقم جلوسه إلكترونيا من موقع الوزارة لدخول الامتحانات، مضيفة أن للطالب حرية الحصول على رقم الجلوس سواء من خلال الموقع الإلكترونى أو المدرسة.
 
وشددت المصادر فى تصريحات خاصة على أن جميع طلاب الثانوية العامة، حصلوا على أرقام جلوسهم استعدادا للامتحانات التى تنطلق 20 يونيو الجارى.
 
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
 
 
 

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