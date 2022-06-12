التعليم تبدأ تلقى اعتذارات الأعضاء المشاركين بامتحان الثانوية العامة 14 يونيو

كتب ــ محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد تلقي طلبات الراغبين في الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، حيث وجهت المديريات باستقبال طلبات الراغبين فى الاعتذار بداية من 14 يونيو وحتي 16 من نفس الشهر، موضحة، أنه يتم تلقي الاعتذارت عن امتحانات الثانوية العامة من الأعضاء الذين تنطبق عليهم الشروط.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن حالات قبول الاعتذارات من المعلمين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات، منها أن يكون لدى المعلم أسباب مرضية ولديه شهادة من الكوميسيون الطبى التابع لمحافظته التى يعمل بها تفيد بإصابته بمرض يعيق عمله أو تتسبب المشاركة فى الثانوية العامة، وأن يكون المعلم حاصلاً على إجازة مرضية معتمدة، أو يكون هناك معلم وزوجته معلمة منتدبة لأعمال الامتحانات، فهنا يقبل اعتذار أحدهما وفقا لرغبتهما، كما يقبل العذر إذا كانت المعلمة لها زوج يعمل خارج البلاد أو بمنطقة نائية، أو إذا كان لدى المعلمة طفل رضيع.