التأمين الصحى الشامل: سنغطى 6 محافظات خلال عام

قال الدكتور حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل إن هناك تخطيط للانتهاء من المرحلة الأولى ف خلال من 6 أشهر إلى عام والمرحلة الأولى تضم 6 محافظات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامية سارة حازم: خدمات التأمين الصحى الشامل غنية بكل الخدمات حوالى أكثر من 800 تحليل وطبيب الأسرة ونغطى الغسيل الكلوى وزراعة الأعضاء والأورام وعمليات العيون والأذن والأجهزة السمعية والتعويضية وهى خدمات شاملة احتياجات المواطن الأساسية وكل فترة نضيف خدمات أخرى.

وتابع: هيئة التأمين تتحمل تكاليف علاج المواطن بنسبة 100% والمواطن لا يدفع أكثر من 300 جنيه حتى لو تكلفت العملية نصف مليون ولا يدفع المواطن فى العلاج أو الإشاعات والتحاليل أكثر من 10%.

أكمل: "نعمل حاليا على التطبيب عن بعد وتقديم الخدمة من خلال الإنترنت لتغطية أكبر عدد من المواطنين ومناطق أكثر ونوفر المجهود والوقت على المواطنين وخصوصا تجديد الأدوية الخاصة بالمرض المزمن أو صرف الأدوية التى تصرف بشكل دورى وأخذ الموافقة على صرف العلاج، ولدينا أكثر من 85 % من سكان بورسعيد وفى الأقصر حوالى مليون مواطن وفى الإسماعيلية أكثر من مليون واقتربنا فى المحافظات الثلاثة إلى 3 ملاين مواطن".