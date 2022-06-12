البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 10134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1792 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 12515 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 4084 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2760 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 3969 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل خلال جلسة تداول اليوم الأحد لعدد 212.9 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون جنيه.

أعلنت شركات دلتا للإنشاء والتعمير، ابن سينار فارما، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى 2500 سهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 165.8 ألف سهم، 481.5 ألف سهم، على التوالي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوي الأصول 70 ألف سهم، 194.5 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 251.8 ألف سهم، 550 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 12.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، أكتوبر فارما، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، تعليم لخدمات الإدارة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بي انفستمنتس القابضة، 11572 سهم، 4882 سهم، 122.1 ألف سهم، 12.4 مليون سهم، 2808 سهم، 65 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم بشركة مستشفى النزهة الدولي 26.4 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، حجم أعمال بلغت 137.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مايو عام 2022 مقابل 129.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 6.4%، وبلغ إجمالي الأصول 135.8 مليار جنيه مقارنة مع 127.6 مليار جنيه بنسبة نمو 6.4%.

في سياق منفصل قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه جاري دراسة تطوير المصنع الحالي للشركة لرفع الكفاءة الإنتاجية للمعدات للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمصنع الحالي وهي 320 ألف طن سنويًا عن طريق شركة بيكتل الأمريكية، ولم تنتهي الدراسة من تحديد التكلفة المالية للتطوير حتى تاريخه، أما بالنسبة لإنشاء الخط السابع، والذي أثبتت دراسة الجدوى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع، إلا إذا أصبحت تكلفة الكيلو وات ساعة 85 قرشًا.

من جهة أخرى قالت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، إن مجلس الإدارة ناقش ظروف الشركة الحالية، وأوصى المجلس بتعظيم الإنتاجية حتى يتحقق هامش ربح لتدبير السيولة اللازمة للتشغيل.