البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل

كتب: محمد الأحمدى

ينتظر الكثير من الأقباط موعد عودة العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضرورس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث كانت آخر عظة له قبل عيد القيامة المجيد.

وكان البابا تواضروس قد نوه خلال عظته الأسبوعية الأخيرة يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل، التى ألقاها فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائيةالمرقسية بالعباسية، أن الاجتماع سيتوقف خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد العنصرة الأحد المقبل، والذى يوافق 5 بؤونة 1738 فى التقويم القبطى، وذلك بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، حيث يقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود السيد المسيح بعشرة أيام بحسب ما جاء فى رواية سفر أعمال الرسل.

ويطلق على هذا العيد عيد الخمسين أو أحد العنصرة أو أسبوع العنصرة لاسيما فى إنجلترا، حيث يكون يوم الاثنين التالى إجازة، ويُسمى عيد الخمسين بهذا الاسم لأنه يتم الاحتفال به بعد أحد عيد القيامة بسبعة أسابيع (أى خمسين يومًا)، كما يقع عيد الخمسين فى اليوم العاشر من عيد الصعود.