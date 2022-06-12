الأزهر: الخط الساخن 19906 للاشتراك بدورات تأهيل المقبلين على الزواج مجانا

كتب لؤى على

افتتح مساء اليوم الاحد، برنامج "توعية الأسرية والمجتمعية"، والذى يعقده مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بمقره فى مشيخة الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والذى يتضمن عددًا من الدورات التدريبية المجَّانية لتأهيل وتدريب المقبلين على الزواج لغير المتزوجين، حيث تتضمن الدورة عشر محاضرات بواقع محاضرتين فى اليوم، يحاضر فيها نخبة من المحاضرين المتخصصين الشرعيين والنفسيين.

وتهدف الدورات إلى التعرف على المفاهيم الدينية، والمجتمعية، واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، كما تراعى محاورها الأبعاد الدينية والنفسية والاجتماعية والطبية.

ومن أهم المحاور التى تتضمنها دورات تأهيل المقبلين على الزواج: كيفية اختيار الإنسان لشريك حياته، وأهم ضوابط الخطبة، وأحكامها، وبيان الهدف من تكوين الأسرة دينيًّا ومجتمعيًّا، والتعرف على فقه الزواج فى الإسلام، فضلا عن التعرف على أسس السعادة الزوجية، وأسس التربية الصالحة للأولاد، وفى نهاية الدورة يتسلم المتدربون شهادات حضور معتمدة من الأزهر الشريف.

وأتاح المركز لراغبى الحضور واجتياز دورات تأهيل المقبلين على الزواج التسجيل عبر الاتصال على هاتف رقم: 19906، أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

وقال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر لم يتخلف يوما واحدا عن دوره الوطنى والمجتمعى تجاه الدولة المصرية، أو المسلمين فى شتى بقاع الأرض.

وأضاف خلال إطلاق سلسلة جديدة من دورات تأهيل المقبلين على الزواج، الأحد، بمشيخة الأزهر، أنه ما من مصرى إلا وللأزهر فى قلبه مكانة، مشيرا إلى أن الأزهر مؤسسة تربوية تعليمية تهتم بالأطفال، وتعمل على نشر قيم الدين، فيتخرج منه الدعاة الذين ينشرون الوعى الدينى، وتوضيح رسالة الإسلام التى جاءت لإسعاد الناس فى حياتهم.

وأشار إلى أن الأزهر يهتم بالشباب، ويدرك تماما أن الرعاية الأسرية وتحصين الأسرة من أهم مقومات النجاح الاجتماعى والتنمية الأسرية والاقتصادية، فلا يمكن لدولة أن تنجح اقتصاديا وأسرها مفككة، لافتًا إلى أن كان على الأزهر استشعارا لدوره الذين كلفه المولى عز وجل به، الاهتمام بالتوعية الأسرية والمجتمعية للنهوض بالمجتمع.

ولفت وكيل الأزهر، إلى أن الدين الإسلامى جاء لإسعاد الناس فى الدارين، مشيرًا إلى أن الدورات التى يطلقها الأزهر تأتى إدراكا من واجبه تجاه المجتمع.

جدير بالذكر أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التى ينفذها مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية تنعقد فعالياتها بشكل دورى فى مقره بمشيخة الأزهر الشريف ومقرات تابعة للأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.