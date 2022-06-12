الأردن: إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، إن هذه العملية تأتي انطلاقاً من الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطن من آفة المخدرات، مشيرا إلى أن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".



وبين المصدر، أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 154 كف حشيش و900 ألف حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.