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اعرف آخر موعد لتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين بموقع دعم مصر

الأحد، 12 يونيو 2022 12:00 ص
اعرف آخر موعد لتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين بموقع دعم مصر وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يستمر موقع "دعم مصر فى تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم التليفون المحمول، حتى نهاية شهر يونيه الجارىً، كما يتم التسجيل أيضا عبر بوابة مصر الرقمية، مجانا شريطة أن يكون الرقم مسحل باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة" مع عدم تقديم أى مستند يثبت ملكية التليفون.
 
وكان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.
 
كما أصدر  الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية،  قرارا  وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة.
 

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