استيفاء الاختبارات الصحية شرط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

اشترطت الداخلية على الراغبين في الالتحاق لمعاهد معاونى الأمن استيفاء الاختبارات الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

وأعلنت وزارة الداخلية بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.

وأوضحت الداخلية أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

وأضافت أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

وتابعت الداخلية أنه من ضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

وفيما يتعلق بالمزايا الممنوحة للمتقدمين، أشارت وزارة الداخلية الى أن تتضمن تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، فيما يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، فضلا عن حق الدارسين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته، وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

ونوهت إلى أنه لأول مرة سيتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة (الإنترنت) "moi.gov.eg”، بينما تُسحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاوني الأمن بطرة "ذكور" محافظات القاهرة ، الجيزة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات الاسكندرية، بني سويف، الدقهلية، الفيوم، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، المنوفية، الشرقية، البحيرة، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور")؛ بمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، وبالنسبة للطالبات من جميع المحافظات، فسيتم التقديم بمعهد معاوني الأمن بطره؛ وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 مايو الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 23 يونيو المقبل.

ولفتت الى أن الاختبارات ستبدأ اعتبارا من يوم 28 مايو، بالمعاهد التدريبية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاوني الأمن بطره، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة بوادي النطرون، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج بالنسبة للذكور، وبالنسبة للاناث فسيكون في معهد معاوني الأمن بطرة.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.