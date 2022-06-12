استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا فى مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء فيروس كورونا عالميًا، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفى تايوان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 79 ألفا و663 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و211 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى مليونين و841 ألفا و696 إصابة والوفيات إلى 4008 وفيات.

وفى ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 65 ألفا و337 إصابة و77 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 26 مليونا و803 آلاف و867 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 139 ألفا و806 حالات وفاة.

وفى كوريا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 42 ألفا و810 حالات إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 71 حالة، بينما ارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة إلى 4 ملايين و392 ألفا و730 إصابة.

وفى أستراليا، سجلت السلطات الصحية 23 آلفا و860 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 7 ملايين و595 ألفا و482 إصابة، والوفيات إلى 9 آلاف و24 حالة وفاة.

وفى كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 8 آلاف و428 إصابة جديدة، كما سجلت 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 18 مليونا و218 ألفا و78 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و351 حالة.

وفى الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و329 إصابة و10 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 43 مليونا و213 ألفا و435 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 524 ألفا و757 حالة وفاة.

وفى المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و170 إصابة، كما سجلت 53 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 5 ملايين و814 ألفا و866 إصابة والوفيات إلى 325 ألفا و144 حالة.

وفى نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5 آلاف و263 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات بالفيروس فى البلاد إلى مليون و233 ألفا و450 إصابة، وأضافت السلطات الصحية أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 1254 حالة.

وفى روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 3 آلاف و627 إصابة جديدة و72 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 18 مليونا و373 ألفا و184 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 379 ألفا و955 حالة وفاة.

فى تايلاند، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2501 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات بالفيروس فى البلاد إلى 4 ملايين و482 ألفا و389 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 30 ألفا و317 حالة.