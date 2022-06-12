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استمرار امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة العريش إلكترونيا لأول مرة.. صور

الأحد، 12 يونيو 2022 01:13 م
استمرار امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة العريش إلكترونيا لأول مرة.. صور رئيس جامعة العريش يتفقد الامتحانات
شمال سيناء - محمد حسين

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تواصل جامعة العريش بشمال سيناء، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات، وسط تدابير احترازية كبيرة.

وتابع الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، والدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ووفرت جامعة العريش، مقومات الراحة والهدوء للطلاب، وتشهد ولأول مرة منذ إنشاء الجامعة تطبيق الاختبارات الالكترونية هذا العام لمعظم كليات الجامعة فى كليات التربية الرياضية والعلوم.

وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، انه يتم تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد المكاني والتعقيم والتطهير للجان الامتحان أولًا بأول والتهوية الجيدة لجميع القاعات وفقًا للضوابط التي أعدتها إدارة الجامعة، مع توفير البيئة الامتحانية الملائمة لجميع الطلاب، والمشاركين في أعمال الامتحانات.

واشار انه قام بتفقد أعمال الامتحانات بكليات التربية، والتجارة، والحاسبات والمعلومات، والتربية الرياضية، والعلوم وتم اجراء حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ومتابعة الاختبارات الإلكترونية.

واوضح انه سبق الامتحانات تجهيزات الكليات للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحانات.

 

رئيس جامعة العريش اثناء تفقد الامتحانات (2)
رئيس جامعة العريش اثناء تفقد الامتحانات (2)

 

رئيس جامعة العريش اثناء تفقد الامتحانات (3)
رئيس جامعة العريش اثناء تفقد الامتحانات (3)

 

رئيس جامعة العريش اثناء تفقد الامتحانات (1)
رئيس جامعة العريش اثناء تفقد الامتحانات (1)

 

 

 


شمال سيناء

جامعة العريش

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