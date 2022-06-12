استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمصري بالسلوم بكأس مصر

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والمصري بالسلوم، في التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022 باستاد الأهلى والسلام.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير ولاعبي الفريقين وطاقم التحكيم.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية بالاستاد منذ ظهر اليوم، لتأمين المباراة، التي ستكون الأول الرسمية للمصرى بالسلوم ضد الأهلى بعد الهزيمة من الوداد المغربى بهدفين نظيفين ليخسر لقب دوري أبطال أفريقيا، ويحرم من تحقيق إنجاز جديد بالفوز باللقب لثلاث مرات متتالية والحادية عشر فى تاريخه.

ويخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين، تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر، ومن جهته حذر الجهاز الفني للأهلى لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، مشدداً على ضرورة تخطى عقبة المصرى بالسلوم لبداية صفحة جديدة ومصالحة الجماهير الغاضبة.

وفى المقابل، أنهى فريق المصري بالسلوم دوري الدرجة الثانية فى المركز التاسع بالمجموعة الثالثة بحرى والإسكندرية، بعدما خاض 30 مباراة هذا الموسم حقق خلالها الفوز فى 11 مباراة وتعادل 10 مرات وخسر 9 مباريات.

ويمتلك المصري بالسلوم، الذى يقود فنيا أحمد عبد الرؤوف بجانب عامر صبرى وحسام أسامة نجوم الزمالك السابقين، خط هجوم قوياً، تمكن من تسجيل 37 هدفا وسكنت شباكه 22، ويعتبر من أقوى خطوط الدفاع فى مجموعته بعد حرس الحدود ودكرنس والمجد السكندري.

ويعد جابر سالم هو هداف نادي المصري بالسلوم ورابع هدافي مجموعة بحري بـ11 هدفا، وأخطر لاعبى المصرى بالسلوم، حيث ساهم في 15 هدفا سجل 11 وصنع 4 أهداف، ويليه أحمد محمد فؤاد برصيد 5 أهداف، ومحمد محمود رجب بـ3 أهداف.

في سياق متصل، رصد مجلس إدارة نادى المصرى بالسلوم، برئاسة محمد علاء، 10 آلاف جنيه لكل لاعب حال الفوز على الأهلى فى كأس مصر كما أعطى تعليماته لجميع اللاعبين بالتركيز وعدم التحدث للإعلام عن المباراة.