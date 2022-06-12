ارتفاع ضحايا تحطم مروحية في إيطاليا إلى 7 أشخاص

فاطمة شوقى

عثرت فرق الإنقاذ على رفات شخصين آخرين، من بين سبعة كانوا مسافرين في المروحية التي تحطمت في 9 يونيو على جبل كوزنا في جبال أبينيني شمال إيطاليا، حسبما أفاد بيان رسمي اليوم الأحد، نشرته وكالة "برينسا لاتينا".

وأفاد متحدث باسم رجال الإنقاذ في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عن اكتشاف 5 جثث، وأشار إلى أن العملية مستمرة لتحديد مكان الضحيتين المتبقيتين، وهو ما تحقق، بحسب السلطات في مدينة مودينا الشمالية.

وفي تقرير حديث نشرته وسائل الإعلام، أعلن مكتب محافظ تلك البلدة في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، أن رجال الإنقاذ عثروا على الأشخاص السبعة الذين كانوا يستقلون المروحية قتلى.

وأوضح التقرير أنه تم العثور على رفات ستة ركاب، أربعة من الجنسية التركية ولبنانيان ، كانوا في هذا البلد في رحلة عمل، بالإضافة إلى الطيار الإيطالي.

وغادرت المروحية في 9 يونيو الماضي في الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي من مطار تينيانو ، في بلدية كابانوري شمال غرب البلاد ، إلى مدينة تريفيزو عندما اختفت من على شاشات الرادار بعد أن ضربت طقسًا سيئًا فوق منطقة غابات جبلية.