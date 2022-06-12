إلغاء سيشن التصوير وشهر العسل والذهب بالقيمة.. مبادرة الأزهر لخفض تكاليف الزواج

كتب لؤى على

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مبادرة "لتسكنوا إليها" ، لخفض تكاليف الزواج ، وطالب بالآتى:

المرحلة الأولى: الخطوبة.

- قصر مراسم الخطوبة على قراءة الفاتحة وحضور درجات القرابة الأولى ودبلة فقط.

- ضبط اللقاء بين المخطوبين بحضور الأهل.

- عقد جلسة نقاشية أسبوعية بين الجانبين في إدارة أسرة المستقبل.

- التقليل من الهدايا المتبادلة، لتظل رمزا للمودة، لا للمفاخرة، ولا لتكون ضغطا على أحد الطرفين.

- عدم تطويل فترة الخطوبة بشكل يجر إلى مشكلات.

- الاتفاق على كل مصروفات وتكاليف الزواج خلال فترة الخطوبة وقبل كتب الكتاب.

المرحلة الثانية: الإعداد للزواج.

- الحصول على دورة مكثفة للزوجين في التأهيل الأسري.

- الاقتصار على كتابة المنقولات الفعلية التي يؤسس بها بيت الزوجية، دون مبالغة.

- اختيار مسكن الزوجية بالتوافق بين طرفي الزواج فقط، وعلى حسب الاستطاعة، دون تدخل الأسرتين، ودون شروط غير ضرورية.

- الاتفاق على الذهب بالقيمة وليس بالجرامات، ويثبت في قائمة المنقولات القيمة.

- تأجيل ما يمكن تأجيله من أثاث؛ حرصا على التخفيف والتيسير.

- الاقتصار على الأجهزة الضرورية للبيت، دون اشتراطات خاصة.

- الاقتصاد فيما يسمى بـ «الكسوة» وأن يكون الكساء للعروسين بعدد منطقي من الملابس.

- إلغاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية والتي ينتج عنها مزيدًا من التكاليف في الفواتير الشهرية.

المرحلة الثالثة: أثناء الزواج

- إقامة مراسم الأفراح بصورة بسيطة على قدر الاستطاعة، وعدم التقيد بمظاهر ومغالاة مرهقة.

- أن يقتصر نقل جهاز العروسة على سيارة واحدة فقط وبدون حضور مدعوين تجنبًا للتكاليف الإضافية.

- إلغاء عادات تكاليف الضيافة الباهظة أثناء الفرح.

- إلغاء اشتراط كسوة الأهل من الجانبين.

- إلغاء ما يسمى بـ «سيشن التصوير».

- إلغاء اشتراط السفر لقضاء ما يسمى بـ «شهر العسل».

- عدم المبالغة في الزيارات اليومية والعزومات المتبادلة والهدايا المرهقة أثناء التهنئة بالزواج.