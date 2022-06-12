اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 01:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إلغاء سيشن التصوير وشهر العسل والذهب بالقيمة.. مبادرة الأزهر لخفض تكاليف الزواج

الأحد، 12 يونيو 2022 12:41 م
إلغاء سيشن التصوير وشهر العسل والذهب بالقيمة.. مبادرة الأزهر لخفض تكاليف الزواج مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مبادرة "لتسكنوا إليها" ، لخفض تكاليف الزواج، وطالب بالآتى: 
 
 
المرحلة الأولى: الخطوبة.
- قصر مراسم الخطوبة على قراءة الفاتحة وحضور درجات القرابة الأولى ودبلة فقط.
- ضبط اللقاء بين المخطوبين بحضور الأهل.
- عقد جلسة نقاشية أسبوعية بين الجانبين في إدارة أسرة المستقبل.
- التقليل من الهدايا المتبادلة، لتظل رمزا للمودة، لا للمفاخرة، ولا لتكون ضغطا على أحد الطرفين. 
- عدم تطويل فترة الخطوبة بشكل يجر إلى مشكلات. 
- الاتفاق على كل مصروفات وتكاليف الزواج خلال فترة الخطوبة وقبل كتب الكتاب.
 
 
المرحلة الثانية: الإعداد للزواج.
- الحصول على دورة مكثفة للزوجين في التأهيل الأسري.
- الاقتصار على كتابة المنقولات الفعلية التي يؤسس بها بيت الزوجية، دون مبالغة.
- اختيار مسكن الزوجية بالتوافق بين طرفي الزواج فقط، وعلى حسب الاستطاعة، دون تدخل الأسرتين، ودون شروط غير ضرورية. 
- الاتفاق على الذهب بالقيمة وليس بالجرامات، ويثبت في قائمة المنقولات القيمة. 
- تأجيل ما يمكن تأجيله من أثاث؛ حرصا على التخفيف والتيسير.
- الاقتصار على الأجهزة الضرورية للبيت، دون اشتراطات خاصة. 
- الاقتصاد فيما يسمى بـ «الكسوة» وأن يكون الكساء للعروسين بعدد منطقي من الملابس.
- إلغاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية والتي ينتج عنها مزيدًا من التكاليف في الفواتير الشهرية.
 
 
 
المرحلة الثالثة: أثناء الزواج
- إقامة مراسم الأفراح بصورة بسيطة على قدر الاستطاعة، وعدم التقيد بمظاهر ومغالاة مرهقة.
- أن يقتصر نقل جهاز العروسة على سيارة واحدة فقط وبدون حضور مدعوين تجنبًا للتكاليف الإضافية.
- إلغاء عادات تكاليف الضيافة الباهظة أثناء الفرح.
- إلغاء اشتراط كسوة الأهل من الجانبين.
- إلغاء ما يسمى بـ «سيشن التصوير».
- إلغاء اشتراط السفر لقضاء ما يسمى بـ «شهر العسل».
- عدم المبالغة في الزيارات اليومية والعزومات المتبادلة والهدايا المرهقة أثناء التهنئة بالزواج.

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

تكاليف الزواج

المهر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة