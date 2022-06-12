اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب توك توك ببنى سويف

الأحد، 12 يونيو 2022 11:35 ص
إصابة 6 أشخاص فى انقلاب توك توك ببنى سويف انقلاب توك توك - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب توك توك في بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
 
تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب توك توك بجوار كوبري قرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف.
 
ونقلت  سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف ملك  عبدالعظيم بسيوني 10 أعوام، و شقيقتها "منة"، 13 عامًا، و نسمة رمضان عبدالعظيم، 35 عامًا، و جمعة رفعت عبد العظيم، 35 عامًا، و نجلته "ياسمين"، 15 عامًا، و منى جابر شعبان، 40 عامًا، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.
 
 
 

 


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