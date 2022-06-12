إصابة 6 أشخاص فى انقلاب توك توك ببنى سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب توك توك بجوار كوبري قرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف ملك عبدالعظيم بسيوني 10 أعوام، و شقيقتها "منة"، 13 عامًا، و نسمة رمضان عبدالعظيم، 35 عامًا، و جمعة رفعت عبد العظيم، 35 عامًا، و نجلته "ياسمين"، 15 عامًا، و منى جابر شعبان، 40 عامًا، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.