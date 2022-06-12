إصابة 22 شخصا فى هجوم صاروخى على تشورتكوف الأوكرانية

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ترش قوله في إفادة صحفية :" تم تنفيذ هجوم صاروخي في منطقة ترنوبل، وتحديداً في مدينة تشورتكوف حيث تم تدمير جزء من منشأة عسكرية، وتضرر أربعة مبانٍ مدنية من خمسة طوابق، وتم نقل 22 مصابا إلى المستشفى، ومن بينهم للأسف، طفل يبلغ من العمر 12 عامًا . "



وأدت الانفجارات إلى قطع الغاز الطبيعي في شورتكوف وبيلا فيما تم إنقاذ 12 شخصًا، من بينهم طفلان ، من تحت الأنقاض.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن عملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين في عدة مناطق بأوكرانيا .