إسعاف 21 شخصا فى واقعة تسمم 45 تناولوا "سمك مشوى" بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

غادر 21 شخصًا مستشفى ديرب نجم المركزي في محافظة الشرقية، قبل قليل، بعدما تلقوا الإسعافات اللازمة من إصابتهم بقيء وإسهال وأعراض تسمم؛ جراء تناولهم جميعًا وجبة سمك مشوي من أحد الباعة الجائلين في أحد أسواق المدينة.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحالات قيء وإسهال وأعراض تسمم.

بالانتقال والفحص تبين من المعلومات الأولية وفحص المصابين، أن عددهم حتى الآن ٤٥ مصابًا، من مختلف الأعمار، وتم إسعاف 21 شخصًا منهم؛ وأنهم قد حدثت إصابتهم جميعًا جراء تناول وجبة سمك مشوي من بائع متجول في أحد أسواق المدينة، فيما تبين أن المصابين من عدد من القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم.

جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين ممن توافدوا على مستشفى ديرب نجم المركزي، فيما يواصل المستشفى، حتى الآن، استقبال الحالات من مختلف القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم ممن تناولوا السمك المشوي الذي تبين أنه السبب فيما أصابهم من أعرض التسمم والقيء والإسهال وتوافدهم على المستشفى المركزي لمحاولة تقديم الإسعافات اللازمة، فيما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط بائع السمك الذي تسبب في وقائع التسمم وبيان حقيقة الأمر، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.