إزاى تسكن الألم من غير ما تاخد أدوية.. اعرف التفاصيل

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من الأدوية التي تساعد على تسكين الألم والصداع وغيرها من المشاكل الصحية، ولكن استخدامها على المدى الطويل يمكن أن يسبب آثارًا جانبية ، فقد تؤدي الأدوية الموصوفة إلى الإدمان ولها آثار ضارة أكثر، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday هناك طرق طبيعية فعالة لتسكين الألم وهى:

طرق طبيعية فعالة لتسكين الألم



- زيت اللافندر



قد يساعد زيت اللافندر الأساسي في تخفيف الألم بشكل طبيعي، ويستخدم الناس زيت اللافندر لتسكين الآلام وللمساعدة على النوم ولتخفيف القلق .

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن زيت اللافندر له تأثيرات مسكنة للألم ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة في الحيوانات.

- زيت النعناع الأساسي



تشير بعض الأبحاث إلى أن نبات النعناع لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وتخفيف الآلام، تشمل المركبات النشطة في زيت النعناع الكارفاكرول والمنثول والليمونين.

غالبًا ما يستخدم الناس زيت النعناع الأساسي المخفف كعلاج موضعي ، مما يعني أنهم يقومون بفرك الزيت المخفف في المنطقة التي تشعر بالألم أو الألم.

-زيت الكافور العطري



الزيت العطري الأخير في قائمة الطرق الطبيعية لتخفيف الألم هو زيت الكافور، قد يساعد هذا العلاج العشبي من نبات الأوكالبتوس في تقليل الألم والتورم والالتهابات في الجسم.

-زيت القرنفل



يحتوى زيت القرنفل على مركبات وخصائص تساعد على تخفيف الألم والالتهاب.

- الزنجبيل



قد يؤدي تناول الزنجبيل إلى تسريع الشفاء وتقليل الالتهاب بعد التمرين يقترح الباحثون أيضًا أن الزنجبيل قد يسرع من الانتعاش ويقلل من الالتهابات المرتبطة بالتمارين الرياضية.

- الكركم



الكركم المكون النشط في توابل الكركم ، له خصائص تخفف الآلام والالتهابات.