أ.ش.أ: وزير دفاع الصين يؤكد على مكافحة بلاده لمنع تايوان من إعلان الاستقلال

أكد وزير الدفاع الصيني وي فنجي، اليوم الأحد، أن الصين ستكافح حتى النهاية لمنع تايوان من إعلان الاستقلال.

جاء ذلك خلال كلمته أمام حوار "شانجريلا" المنعقد حاليا في سنغافورة، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.

وقال الوزير إن بكين ليس لديها خيار سوى القتال إذا بذلت محاولات لفصل تايوان عن الصين، موضحا "سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية".

وأضاف أنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم وقدرة القوات المسلحة الصينية على حماية وحدة أراضيها، مشيرا إلى أن أولئك الذين يسعون إلى استقلال تايوان في محاولة لتقسيم الصين لن يصلوا بالتأكيد إلى نهاية جيدة.

وذكر وي - حول العلاقات بين بكين وواشنطن- إن الأمر متروك للولايات المتحدة لتحسين العلاقات الثنائية، مؤكدا أن العلاقات تمر بمنعطف حاسم.

وأكد وي مرات عديدة خلال الاجتماع أن الصين تسعى فقط إلى تحقيق السلام والاستقرار ولم تكن معتدية، داعيا الولايات المتحدة إلى تعزيز التضامن ورفض المواجهة والانقسام.

وأعرب وي عن رفض الصين بشدة لما وصفه ب"التشهير والاتهامات وحتى التهديدات الأمريكية" في خطاب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس السبت، قائلا "نطلب من الجانب الأمريكي الكف عن تشويه سمعة الصين ووقف التدخل في شئونها الداخلية .. ولا يمكن أن تتحسن العلاقات الثنائية ما لم يتمكن الجانب الأمريكي من فعل ذلك".