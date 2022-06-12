أول ظهور لزوجة محمد الننى وطفليهما فى حفل زفاف شقيقته بالمحلة.. صور

الغربية – مصطفى عادل

رصدت كاميرا "اليوم السابع" أول ظهور لزوجة اللاعب الدولي محمد الننى نجم منتخب مصر والمحترف فى صفوف نادى أرسنال الإنجليزي أمام وسائل الإعلام، وذلك أثناء مشاركة أسرة اللاعب المكونة من زوجته وطفليه فى حفل زفاف شقيقته "شروق" فى حفل كبير أقيم بإحدى القاعات على طريق المحلة طنطا، بحضور عدد كبير من أقارب وأصدقاء أسرة العريس وأسرة العروس وأصدقاء العروسين.

وجلست زوجة النني بجواره بالقرب من العروسين، والتف حولهما عدد من البودي جاردات لمنع الزحام على اللاعب ولسهولة الحركة، وسمح اللاعب للمعازيم بالتصوير معه خلال الحفل.

وخلال الحفل رقص النني مع زوجته وطفليه مع العروسين والتف حولهم المعازيم وسط حالة من الفرحة على وجوه الحضور بزفاف العروسين.



الننى-وزوجته-وطفلتهما



النني-وزوجته-وأولاده-فى-فرح-شقيقته



أول-ظهور-لزوجة-الننى-وأولاده



أول-ظهور-للنني-مع-أسرته-بالمحلة



زوجة-النني-وطفليهما



ظهور-يجمع-النني-مع-زوجته-وطفليهما



محمد-الننى-وبجواره-بودي-جارد