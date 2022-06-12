أسامة ربيع: تطوير المنطقة الجنوبية لقناة السويس ينتهى 30 / 6 / 2023

كتب رامى محيى الدين

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه خلال هذا العام مرت 22 ألف سفينة من قناة السويس، في حين كانت 19 ألف السنة الماضية بـ7 مليار دولار بزيادة 19.7%، بالإضافة إلى أننا نسير بخطى ثابتة في تطوير القطاع الجنوبى والذى سينتهى في شهر 6 العام القادم.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة: نعرض خطة التطوير التي بدأناها في مشروع الاستزراع السمكى على الرئيس السيسى وهناك 10 شركات تعمل حاليا على مشروع التطوير، في 1100 مهندس وفنى وعامل ودباش و350 معدة ونعدل المساحات بدلا ما كانت فدان واحد أصبحت 2 فدان .

ونتابع: المزارع السمكية تعتمد على مياه القناة وهى مياه مالحة وهناك 103 حوض جاهز ة والإنتاج سيبدأ الدنيس في سبتمبر ان شاء الله والقاروس حوالى 20 طن من سبتمبر لأكتوبر وفى 53 حوض بلطى والجمبرى حوالى 59 حوض وبعض الأنواع الأخرى ، وحتى الآن نعمل على السوق المحلى لكى نقلل الفجوة وبعد ذلك سنعمل على التصدير ونعمل مع الصينين في الصناعات السمكية.