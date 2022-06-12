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أحمد أبو الغيط: مصر والسودان لديهما الحل لأزمتى الطاقة والغذاء فى العالم

الأحد، 12 يونيو 2022 10:47 م
أحمد أبو الغيط: مصر والسودان لديهما الحل لأزمتى الطاقة والغذاء فى العالم أحمد أبو الغيط
كتب أحمد عرفة

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن ميزانيات الحكومات أصبحت تحت ضغط شراء الأغذية بمبالغ كبيرة جدا وأسعار الطاقة فى العالم ارتفعت جدا ولها تأثير على الدول المستهلكة.

 

وأضاف أبو الغيط فى حوار خاص مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع عبر قناة صدى البلد، أن 30مليون فدان فى السودان تزرع بالأمطار لذلك لا بد من إنطلاق المنطقة العربية للأمام فإمكانية صادرات الأقماح متاحة فى السودان وهناك مصادر بديلة للأقماح الروسية.

 

وتابع قائلا: "نأمل أن يتعاون العالم العربى بحكمة وسرعة لمواجهة الأزمة وشحذ الهمم وفقا للإمكانيات المتاحة".

 

وأوضح أنه من الوارد استخدام طاقة الكهرباء كبديل للغاز الروسى وإذا تحركت أوروبا للاستفادة من طاقات شمال إفريقيا سيكون أفضل كثيرا وسيكون حلا لمشاكلها. 

 

واستكمل أبو الغيط فى حواره الخاص مع الإعلامى أحمد موسى أن دول شمال إفريقيا قادرة على إنتاج كهرباء تكفى لاحتياجات العالم وليس أوروبا فقط ويمكن نقله عبر البحر والمضايق باعتبارها كنز كبير. 

 

وأوضح أنه لو استثمرت أوروبا فى الطاقة المصرية سيكون ذلك حلا كبيرا لمشاكلهم كما سيكون الاستثمار فى السودان حلا لمشاكل القمح.

 


احمد ابو الغيط

جامعه الدول العربيه

مصر

السودان

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