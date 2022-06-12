أحمد أبو الغيط: الحل فى الأزمة الروسية الأوكرانية هو الاعتماد على أنفسنا

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن احتياجات الدول الغربية من الأقماح كبيرة جدا، مردفا: استشعر التشاؤم من الأزمة الروسية الأوكرانية على الأراضى العربية.

وبيّن أنه يخشى من قيام تنظيم داعش الإرهابى بنشاط فى غرب إفريقيا نتيجة للجدب وقلة الأمطار وتحركات القبائل والصراعات، لافتا إلى أن البعد الأخر للتشاؤم أنه على ثقة أن العالم الغربى وروسيا لن يتوافقوا لخروج الغلال من البحر الأسود.

وأردف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العلاقة مركبة ومعقدة بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أن الحل فى الأزمة الروسية الأوكرانية هو الاعتماد على أنفسنا ونقيس التعامل بميزان من ذهب ونتفاعل مع بعضنا كدول عربية، كما أن ملايين من أراضى السودان قابلة للزراعة.