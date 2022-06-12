أحمد أبو الغيط: أزمة الغذاء مرشحة للتفاقم على مستوى العالم

كتب أحمد عرفة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العالم يشهد الآن وضع صعب في أزمة الغذاء والطاقة.

وأضاف أبو الغيط في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه توجد انعكاسات كبيرة على الدول العربية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ويوجد حرص شديد جدا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع أبو الغيط، أن المبادرة المصرية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، أكدت ضرورة أن يكون للعرب موقف من الأزمة، ومجلس وزراء الخارجية العرب تبنى مشروع قرار، وهو أن الدول العربية لها مصالح مع أطراف مختلفة ولا بد أن تبقي عليها .

وأوضح أبو الغيط أنه تم تشكيل مجموعة عمل وزارية للتقارب بين الطرفين الروسي والأوكراني والدول العربية حريصة ألا تسقط في فخ الأزمة الروسية الأوكراني.

وأشار أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية تنبهت مبكرا بشأن أزمة الغذاء وتم تكليف الأجهزة العربية العاملة في مجال الغذاء بدراسة كيفية إشباع احتياجات العالم العربي من الزراعة والغذاء .

وأبدى أبو الغيط تشاؤمه من الأوضاع الحالية وهناك أفكار كثيرة تطرح في أزمة الغذاء العالمي ومن الوارد أن تسوء الأمور أكثر من ذلك في دول العالم بشأن أزمة الغذاء.

وقال أبو الغيط إن رئيس كازاخستان أكد لي أن كثير من الأنهار لديهم تستخدم للزراعة كما أكد أن أراضي دولته تكتسي بالثلوج مما ينتج عنها زراعة جيدة ويمكن تصدير الغلال إلى موانئ روسيا وذلك في عام 2010 وهناك تحركات تركية لإقناع روسيا بالسماح بعودة التصدير للمنتجات الأوكرانية.