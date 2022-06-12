أبرز 10 أسئلة عن مبادرة أشبال مصر الرقمية

كتبت هبة السيد

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة أشبال مصر الرقمية، والتي تهدف إلى إعداد جيل متميز من النشء، قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصبح مؤهلاً وقادرًا على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر ومُواكبة المستقبل، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 10 أسئلة عن المبادرة.

س- هل سيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد بدء عملية تسجيل المنحة؟

ج- نعم سيتم إرسال رسالة على عنوان البريد الإلكتروني الذي سيسجله المتقدم للتأكد من صحته قبل بدء عملية التسجيل.

س- هل سيتم دفع أي مصاريف نظير التسجيل أو الالتحاق المنحة؟

ج- لا، المنحة مجانية تماماً وسيتم توفير أدوات التدريب للطلاب أثناء التدريب.

س- ما هي وسائل التواصل مع المختصين بالمبادرة؟

ج- البريد الإلكتروني على رابط deci هو وسيلة التواصل الأساسية ويتم الرد على البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة، وفى حالة تأخر الرد بسبب كثرة الاستفسارات فيُمكن إرسال الرسالة مرة أخرى، هذا بجانب مكالمة الخط الساخن على رقم 15388 (من 9ص حتى 5م).

س- هل يستطيع من لا تنطبق عليه شروط المنحة التسجيل وسداد التكلفة؟

ج- لا، لا بد لمن يلتحق بالمنحة أن يكون مطابقاً لشروط التقديم كاملة.

س- ما هي مدة المنحة؟

ج- المدة الإجمالية للدراسة بالمنحة (للسنة الواحدة) هي 7 شهور في السنة (6 شهور أثناء فترة الدراسة وشهر في الإجازة الصيفية).

س- هل سيتم التدريب في أوقات الدراسة؟

ج- نعم يوجد 75% من التدريبات ستتم في أوقات الدراسة بنظام التعلم عن بعد (أونلاين) وتتم يوم واحد في الأسبوع.

س- ما هي نسبة الحضور المطلوبة لاستكمال معايير التخرج من كل سنة دراسية؟

ج- يجب ألا تقل نسبة الحضور (افتراضياً أو حضورياً) عن 85% من التوقيتات المطلوبة لكل مسار تدريبي.

س- هل يجوز التقدم للمنحة في حالة الالتحاق أو الارتباط بمنحة أخرى "أونلاين"؟

ج- لا يفضل ذلك حيث أنه من المطلوب التركيز في التدريب نظراً لتعدد أنشطة التدريب.

س- هل ستكون التدريبات العملية (غير الافتراضية) في القاهرة فقط؟

ج- لا، سيتم توفير مركز تدريب في كل محافظة تابعة للملتحقين بالمنحة لتنفيذ التدريبات العملية طبقًا للخطة الزمنية لكل مجموعة تدريبية في كل محافظة.

س- هل سيتم منح شهادة إتمام التدريب لكل سنة؟

ج- نعم، سيتم منح شهادة إتمام التدريب معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للناجحين في كل سنة.