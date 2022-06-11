وكيل تعليم كفر الشيخ: 2599 طالبا وطالبة يؤدون امتحان العملي ولم نرصد مخالفات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أدى 2599 طالب وطالبه بالتعليم الزراعي والصناعي ب 25 لجنة، ب 13إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيح، اليوم السبت، الامتحانات العملية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية، أي مخالفات، ولم تتلف شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال الامتحانات العملية التي شهدتها 25 لجنة، وأدى 1166 طالب وطالبه بالدبلوم الفني الصناعي الامتحانات العملية في 19 لجنة، وتغيب عن أداء الامتحان طالبين، كما أدى 1433 طالب وطالبه بالتعليم الفني الزراعي الامتحانات العملية في 6 لجان، وتغيب عن أداء الامتحان 17 طالباً وطالبه، ولم تتلق غرف العمليات اي شكاوى.

وقال عبدالله، إنه تواصل مع كافة الادارات التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية، مشددا على تطبيق الاجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب.