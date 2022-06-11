اليوم السابع
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وكيل الأزهر يفاجئ منطقة السويس الأزهرية ويشدد على عدم التهاون مع المقصرين

السبت، 11 يونيو 2022 02:27 م
وكيل الأزهر يفاجئ منطقة السويس الأزهرية ويشدد على عدم التهاون مع المقصرين الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر
كتب ـ لؤى على

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فاجأ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم السبت، ديوان عام منطقة السويس الأزهرية ومنطقة الوعظ ولجنة الفتوى، بالزيارة أثناء متابعة لسير أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية في اللجان المنتشرة بالمحافظة.
 
وتابع وكيل الأزهر انتظام العمل بديوان عام المنطقة،  وحضور المديرين والموظفين وأعضاء لجان الوعظ والفتوى، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، مشددًا على عدم التهاون مع المقصرين في العمل، بالإضافة إلى تفقد مركز توزيع الأسئلة الخاصة بطلاب الثانوية الأزهرية، والتأكد من تأمينه بالكامل.
 
وكان وكيل الأزهر، قد تفقد صباح اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة السويس، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، والتزام الجميع طلابا ومراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات، حيث زار لجان (بنين السويس، بنين المستقبل، فتيات المستقبل، فتيات السويس) أثناء آداء امتحان اللغة الأجنبية للقسم العلمي.
 
 

السويس

وكيل الازهر

الازهر الشريف

اعمال الامتحانات



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