وكيل الأزهر يفاجئ منطقة السويس الأزهرية ويشدد على عدم التهاون مع المقصرين

كتب ـ لؤى على

فاجأ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم السبت، ديوان عام منطقة السويس الأزهرية ومنطقة الوعظ ولجنة الفتوى، بالزيارة أثناء متابعة لسير أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية في اللجان المنتشرة بالمحافظة.

وتابع وكيل الأزهر انتظام العمل بديوان عام المنطقة، وحضور المديرين والموظفين وأعضاء لجان الوعظ والفتوى، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، مشددًا على عدم التهاون مع المقصرين في العمل، بالإضافة إلى تفقد مركز توزيع الأسئلة الخاصة بطلاب الثانوية الأزهرية، والتأكد من تأمينه بالكامل.