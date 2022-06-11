وكيل أزهر الإسكندرية ووفد من المشيخة يتفقدون لجان الثانوية بسموحة

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف على امتحانات الشهادة الثانوية بالإسكندرية اليوم السبت، ويرافقه وفد من مشيخة الأزهر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي لمادة اللغة الإنجليزية، بلجان سموحة: فتيات سموحة النموذجي، بنين الإسكندرية، وفتيات سموحة النموذجي.

كما تابع علاء العريان الوكيل الثقافي غرفة العلميات الخاصة بالامتحانات، وتفقد أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي يرافقه ثناء سعد مدير المكتبات، وهيام عبدالفتاح موجه عام اللغة العربية، وعائشة غنيم موجه عام العلوم الشرعية، لجان: بنين القويري، وفتيات القويري؛ لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على مستواها، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفقد اللجان ومتابعة سجلات حضور، وانصراف الطلاب، والتأكيد على توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم، ومنع الغش بكافة الطرق، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتأكد من عدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة، وكذلك متابعة غرفة العزل، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرفة.