وكالة "ناسا" تتعهد بمواصلة العمل مع وكالة الفضاء الروسية بشأن الرحلات الفضائية

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أعلنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، اعتزامها مواصلة التعاون مع وكالة الفضاء الروسية (روسكوموس)، وذلك فيما يتعلق برحلات الفضاء المشتركة.

وقال المكتب الصحفي لوكالة "ناسا" -في تصريحات لوكالة أنباء /تاس/ الروسية -، إن ناسا تواصل العمل من أجل إبرام اتفاق مع وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، من خلاله سيتم تسيير رحلات بأطقم مشتركة بشكل روتيني إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية سويوز وعبر برنامج الفضاء التجاري.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قد وقع مرسوما في 10 يونيو، يسمح لوكالة الفضاء الروسية (روسكوموس) بإجراء محادثات مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المتكاملة.

وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روجوزين، الشهر الماضي، إن قرارا بشأن رحلات مع ناسا، سيتم اتخاذه في أوائل الشهر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الحكومية الداخلية.

يشار إلى أن رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، تخضع للتدريب حاليا في الولايات المتحدة، لتعلم كيفية تشغيل مركبة فضائية من طراز "كرو دراجون"، وفقا لما ذكره روجوزين.

ومن جانبه، قال سيرجي كريكاليوف المدير التنفيذي لبرامج الرحلات المأهولة في وكالة الفضاء الروسية، في شهر أبريل الماضي، إن معظم السلطات التنفيذية الفيدرالية الروسية وافقت على مسودة اتفاقية بشأن رحلات تبادل المقاعد إلى محطة الفضاء الدولية.