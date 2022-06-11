وكالة الفضاء الروسية: أمريكا دفعت لنا بالروبل مقابل رحلة للمحطة الدولية

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قال رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، دميتري روجوزين، إن الولايات المتحدة دفعت ثمن رحلة رائد فضاء إلى المحطة الدولية بالعملة الروسية "لروبل".

وأضاف روجوزين - في تصريح لقناة (روسيا 24) الإخبارية اليوم السبت، "أن شركة Axiom Space (أكسيوم سبيس) دفعت لـروسكوسموس، مقابل رحلة رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي على متن سفينة روسية إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد تأخر لمدة شهر".

وأوضح روجوزين أن الجانب الروسي تسلم المبلغ كاملا ليس عبر وكالة (ناسا)، لكن من شركة (أكسيوم)، التي عملت كوسيط في تنظيم هذه الرحلة. وتابع:" لقد وعدوا بالدفع لنا بحلول نهاية شهر مايو الماضي، ودفعوا جميع الأموال بالروبل".

وكان روجوزين قد أعلن - في وقت سابق - أن (روسكوسموس) لم تتسلم بعد مدفوعات رحلة رائد الفضاء ، فان دي هاي، إلى محطة الفضاء الدولية، قائلا:" نتوقع الحصول على كامل مبلغ الدين البالغ ملياري روبل في مايو "، مشيرا إلى أن الأمريكيين وعدوا بإعادة المبلغ بالكامل .