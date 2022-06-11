وزير القوى العاملة يتفقد مقر قبول طلبات الترشح لمجالس إدارة 29 نقابة عمالية

كتبت ـ آية دعبس

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم السبت، تلقى طلبات الترشح لمجالس إدارة 29 نقابة عمالية عامة، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة ، ووجه كلامه للمترشحين قائلا: ضرورة التحلي بالهدوء خلال تقديم الأوراق لإتمامها بسهولة ويسر، مشددا علي تذليل أى مشكلة للوصول إلي تنظيم نقابي تمثل فيه جميع العمال بشفافية ونزاهة .

وشملت النقابات التي تقدم أوراق ترشحها: "العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك".

كما شملت العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد وزير القوي العاملة، أن الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة.

وقال الوزير إنه علي متلقي طلبات الترشح التحقق من قبول طلب الترشح المقدم من المرشح بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل رسمي موجه إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، على أن يشتمل طلب الترشح على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة في : الاسم الرباعي واسم الشهرة إن وجد، والرقم القومي ، وتاريخ ومحل الميلاد ، والمهنة أو الوظيفة ، ومحل الإقامة ، وجهة العمل ، والمؤهل الدراسي ، والنقابة المهنية التي ينتمي إليها إن وجدت .

وشدد الوزير على المتقدمين للترشح التحلي بالهدوء خلال عملية تقديم الطلبات، حتى تتم العملية في سرعة وسهولة، واستلام الأوراق بعد بحثها والتأكد من شمولها لكل الأوراق المطلوبة للترشح لعضوية ورئاسة النقابات العامة، كما دعا القائمين على استلام الأوراق بتقديم المساعدة لكل متقدم تواجهه أي مشكلة والسعى لحلها .

وأوضح سعفان، أنه من المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين غدا الأحد ، والطعون علي أسماء المرشحين بعد غد الإثنين، والبت في الطعون علي أسماء المرشحين الثلاثاء المقبل ، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو الجاري، علي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

ويتابع الوزير على مدار اليوم سير عملية تقديم الأوراق للمترشحين ، وذلك حتى انتهاء موعد تسليم الأوراق في الخامسة مساءً، للوقوف على أى مشكلة أو عقبة قد تواجه اللجان القائمة والعمل على تذليلها وحلها لتوفير مناخ مناسب لتحقيق الهدف من العملية الانتخابية والوصول إلى تنظيم نقابى تمثل فيه جميع العمال بشفافية ونزاهة .