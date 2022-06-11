وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى "أمان-3"

كتب زكى القاضى

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة (أمان-3) والذى إستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب الإستراتيجى التعبوى لهيئات وإدارات القوات المسلحة، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

وألقى اللواء أركان حرب بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة كلمة أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لإدارة الإشارة لتحقق نظاماً إشارياً حديثاً يعتمد على أحدث الأنظمة المتطورة عالمياً.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الإستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف المستويات، والتى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة الإشارة، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بالتحديث والتطوير لمنظومة التأمين الفنى والإدارى للنظم والمعدات الإشارية داخل القوات المسلحة لمواكبة التقدم المستمر فى مجال تكنولوجيا الإتصال ونقل المعلومات.

كما ناقش عدداً من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، مشيراً إلى أن المنظومة الإشارية المتطورة تعد أحد الركائز الرئيسية لنجاح منظومة العمل بالقوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية .

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس " والتى تم خلالها عرض التقارير والقرارات لكافة العناصر التخصصية المشاركة فى المشروع أثناء مختلف مراحل العمليات.

كما ناقش عدد من المشاركين بالمشروع فى تنفيذ مهامهم ، كذلك الأسلوب الأمثل لمواجهة المواقف الطارئة للتأكد من مدى قدرتهم على إتخاذ القرار العلمى المدروس أثنـاء إدارة العمليات ، مشيراً إلى أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية للمنظومة الإشارية بالقوات المسلحة بما يسهم فى تعظيم الإستفادة من منظومة التحديث والتطوير التى تتم بكافة الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة.