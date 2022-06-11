اليوم السابع
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وزيرة البيئة: مشاركة ابتكارات طلاب المدارس فى يوم العلوم والتكنولوجيا بـ cop27

السبت، 11 يونيو 2022 09:00 ص
وزيرة البيئة: مشاركة ابتكارات طلاب المدارس فى يوم العلوم والتكنولوجيا بـ cop27 وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تحرص على أن يكون مؤتمر المناخ الcop27 مختلف عن كل المؤتمرات السابقة،  حيث يركز على التنفيذ من خلال مشاركة المجتمع المدني، وأيضا والمحلي والشباب والقطاع الخاص بالأفكار والحلول والابتكارات والمشروعات التجريبية، وبالتالى إمكانية مشاركة طلبة المدارس وابتكاراتهم خلال اليوم الخاص بالعلوم والتكنولوجيا ليتم عرضها بالمؤتمر.
 
وأضافت وزارة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مؤتمر المناخ الcop27 سيكون شامًلا لجميع الأطراف، لتتبنى مصر فكر جديد، ويسير فى مسارين هما المسار التفاوضي وهو المسار الرسمي التابع للاتفاقية، والذى يتم التركيز فيه على الموضوعات الفنية التقنية، التي يتم الخروج بها من مؤتمرات المناخ، والمسار غير الرسمي للدولة المستضيفة ومن خلال هذا المسار، حيث تم تحديد أيام غير رسمية للمؤتمر، تشمل موضوعات مختلفة منها التكيف والمدن المستدامة والمرأة ويوم العلوم والتكنولوجيا ويوم الشباب والمجتمع المدني وغيرها.
 
جدير بالذكر، أن وزيرة البيئة أعلنت صباح اليوم، عن استعداد وزارة البيئة التعاون مع وزارة التربية التعليم لتحفيز ودعم الطلاب المميزين للابتكار والمشاركة في التصدي للمشكلات البيئية، وأكدت على أهمية دمج طلاب المدارس في العمل البيئي، وخاصة قضية تغير المناخ من خلال رفع الوعي بالقضية وتنظيم لقاءات معهم، ليس فقط لمواجهة آثار تغير المناخ ولكن لدعم قضية الاستدامة، وهو ما بدأته مصر فعليًا من خلال إطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر" على مستوى الجمهورية.

البيئة

التربية والتعليم

التغير المناخى

يوم التكنولوجيا

مؤتمر المناخ



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