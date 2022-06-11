اليوم السابع
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والدها مثلها الأعلى.. فرحة في منزل مريم نوح الثالث مكرر في الإعدادية بالشرقية

السبت، 11 يونيو 2022 03:10 م
والدها مثلها الأعلى.. فرحة في منزل مريم نوح الثالث مكرر في الإعدادية بالشرقية مريم نوح الثالث مكرر في الشهادة الإعدادية بالشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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قدم تلفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا، مع الطالبة مريم نوح الثالث مكرر فى الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الشرقية، من قرية بنى شبل التابعة لمركز الزقازيق.

 

استقبلت الطالبة مريم نوح "اليوم السابع"، بالزغاريد تعبيرا عن فرحتها الشديدة بنجاحها بتفوق وإسعاد أسرتها بالأخص والدها الذى هو مثلها الاعلى فى كل نواحى الحياة.

وأكدت أن الصف الثالث هى سنه مهمة، لكن كنت أجتهد من أجل ارضاء الله ونفسى لا أسعى لكى أكون أول المحافظة، لافتة قائلا: كنت من متفوقين دراسيا طوال السنوات الدراسية.

وأضافت أن شقيقها الأكبر أحمد بالصف الأول الثانوى هو من متفوقين، لم يخبرنى فى البداية أننى من أوائل المحافظة، ولعب بأعصابى لفترة، حتى أخبرنى بالخبر فانطلقت الزغاريد.

ويكمل والدها الدكتور نوح السيد أستاذ بكلية الآداب جامعة قناة السويس، الحمدلله من فضله، فهى مجتهدة طوال عمرها وتحرص على التفوق باستمرار، وإننى ربت أبنائى الثلاثة على الالتزام والحرص على التفوق، وأكون صديقا لهم.

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 /2022 م، بنسبة نجاح بلغت 83.96%، حيث تقدم لأداء الامتحان ( 136996 ) طالبا وطالبة حضر منهم 135865.

 ووصلت نسبة النجاح فى الإعدادية العامة 84.26٪ وتقدم لأداء الإمتحان (134758 ) طالبا وطالبة حضر منهم (133745 ).

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 64.57 % حيث تقدم لأداء الامتحان 2172 طالبا وطالبة حضر منهم 2055.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94 %، حيث تقدم لآداء الامتحان ٥٥ طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81 % حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالبا وطالبة.

هنأ محافظ الشرقية الناجحين فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسى مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادى على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقى الشعوب.

 


نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022

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نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثانى 2022

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات بالاسم

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الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2022

الشهاده الاعداديه محافظه البحيره

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية الترم الثاني



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