والدها مثلها الأعلى.. فرحة في منزل مريم نوح الثالث مكرر في الإعدادية بالشرقية

قدم تلفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا، مع الطالبة مريم نوح الثالث مكرر فى الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الشرقية، من قرية بنى شبل التابعة لمركز الزقازيق.

استقبلت الطالبة مريم نوح "اليوم السابع"، بالزغاريد تعبيرا عن فرحتها الشديدة بنجاحها بتفوق وإسعاد أسرتها بالأخص والدها الذى هو مثلها الاعلى فى كل نواحى الحياة.

وأكدت أن الصف الثالث هى سنه مهمة، لكن كنت أجتهد من أجل ارضاء الله ونفسى لا أسعى لكى أكون أول المحافظة، لافتة قائلا: كنت من متفوقين دراسيا طوال السنوات الدراسية.

وأضافت أن شقيقها الأكبر أحمد بالصف الأول الثانوى هو من متفوقين، لم يخبرنى فى البداية أننى من أوائل المحافظة، ولعب بأعصابى لفترة، حتى أخبرنى بالخبر فانطلقت الزغاريد.

ويكمل والدها الدكتور نوح السيد أستاذ بكلية الآداب جامعة قناة السويس، الحمدلله من فضله، فهى مجتهدة طوال عمرها وتحرص على التفوق باستمرار، وإننى ربت أبنائى الثلاثة على الالتزام والحرص على التفوق، وأكون صديقا لهم.

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 /2022 م، بنسبة نجاح بلغت 83.96%، حيث تقدم لأداء الامتحان ( 136996 ) طالبا وطالبة حضر منهم 135865.

ووصلت نسبة النجاح فى الإعدادية العامة 84.26٪ وتقدم لأداء الإمتحان (134758 ) طالبا وطالبة حضر منهم (133745 ).

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 64.57 % حيث تقدم لأداء الامتحان 2172 طالبا وطالبة حضر منهم 2055.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94 %، حيث تقدم لآداء الامتحان ٥٥ طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81 % حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالبا وطالبة.

هنأ محافظ الشرقية الناجحين فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسى مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادى على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقى الشعوب.