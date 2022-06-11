هانى الناظر: موجات الحر الشديدة تؤثر على الصحة العامة وجلد الإنسان

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن ارتفاع درجات الحرارة مع إشاعة الشمس تؤثر بشكل سلبى على جلد الإنسان والصحة العامة للبشر، وتابع:" موجة الحر التى تشهدها البلاد هى بداية شهر الصيف ولها تأثير على جلد الإنسان الذى يعد حائط الصد الأول للإنسان".

وأضاف "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن ساعات الذروة مع انتصاف الشمس يحذر أصحاب البشرة الحساسة من التعرض للشمس خلال موجات الحر الشديدة كون ذلك يعرضهم للالتهاب أو الحروق فى بعض الأوقات.

ونصح "الناظر"، بضرورة زيادة تناول كميات كبيرة من المياه، إلى جانب ارتداء ملابس قطنية، محذراً من الجلوس أمام المراوح أو الدخول فى مكان مكيف أثناء المجئ من الشارع، وتابع:" مينفعش الإنسان يكون عرقان ويدخل فى التكييف على طول أو يقعد قدام المروحة لأن ده يتسبب فى التعرض للبرد".

وأردف "الناظر": "الصداع والدوران من علامات الإصابة بضربة الشمس، وعند شعور الإنسان بهذه الأعراض عليه تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر ويتناول كميات مياه كثيرة".