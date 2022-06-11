ننشر مواقيت الصلاة السبت 11/6/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 3:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:56 م
موعد صلاة العشاء 8:28
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 3:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:38
موعد صلاة المغرب 7:03 م
موعد صلاة العشاء 8:38 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:01
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:54 م
موعد صلاة العشاء 8:27 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:04
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 6:39 م
وقت صلاة العشاء 8:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 3:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 6:40 م
موعد صلاة العشاء 8:04
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