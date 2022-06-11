اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 11:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الشرقية

السبت، 11 يونيو 2022 09:40 ص
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 84.26%، وينشر اليوم "السابع" أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، حيث حصل الطالب محمد صلاح نبوي مدرسة كفر صقر الإعدادية علي مجموعة 280 درجة وسلمي السيد عبد الباقي مدرسة المنارة من العاشر من رمضان علي مجموع 279 درجة ، بوسي محمود رجب مدرسة الشهيد ابراهيم قرية شبرا صورا ديرب نجم مجموع 279 درجة، منة زكي محمد تهامي ، مدرسة صلاح دياب مركز منيا القمح مجموع 279 درجة ، ياسمين عبدالعزيز مدرسة الإعدادية القديمة بلبيس 278.5 درجة ، مريم نوح السيد بني شبل غرب الزقازيق مجموع  278.5 درجة ، ملك يوسف السيد سند  278.5 درجة مدرسة  كفر محمد حسين الزقازيق ، انجي ابراهيم مدرسة  كفر صقر الإعدادية 278.5 درجة ، روان عصام  مدرسة صلاح دياب منيا القمح278.5درجة ، هاجر الدسوقي مدرسة المنير الإعدادية مشتول السوق مجموع 278.5 .

وهنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطلاب الأوائل من الذين حصلوا على الدرجات النهائية.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و 9 طلاب بلجنة مستشفي 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
 
 
 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022

بوابة القليوبية التعليمية نتائج الامتحانات

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثانى 2022

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات بالاسم

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثاني

رقم الجلوس

الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2022

الشهاده الاعداديه محافظه البحيره

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية الترم الثاني



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة