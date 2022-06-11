ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 84.26%، وينشر اليوم "السابع" أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، حيث حصل الطالب محمد صلاح نبوي مدرسة كفر صقر الإعدادية علي مجموعة 280 درجة وسلمي السيد عبد الباقي مدرسة المنارة من العاشر من رمضان علي مجموع 279 درجة ، بوسي محمود رجب مدرسة الشهيد ابراهيم قرية شبرا صورا ديرب نجم مجموع 279 درجة، منة زكي محمد تهامي ، مدرسة صلاح دياب مركز منيا القمح مجموع 279 درجة ، ياسمين عبدالعزيز مدرسة الإعدادية القديمة بلبيس 278.5 درجة ، مريم نوح السيد بني شبل غرب الزقازيق مجموع 278.5 درجة ، ملك يوسف السيد سند 278.5 درجة مدرسة كفر محمد حسين الزقازيق ، انجي ابراهيم مدرسة كفر صقر الإعدادية 278.5 درجة ، روان عصام مدرسة صلاح دياب منيا القمح278.5درجة ، هاجر الدسوقي مدرسة المنير الإعدادية مشتول السوق مجموع 278.5 .

وهنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطلاب الأوائل من الذين حصلوا على الدرجات النهائية.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و 9 طلاب بلجنة مستشفي 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.