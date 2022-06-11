ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 84.26%، وينشر اليوم "السابع" أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، حيث حصل الطالب محمد صلاح نبوي مدرسة كفر صقر الإعدادية علي مجموعة 280 درجة وسلمي السيد عبد الباقي مدرسة المنارة من العاشر من رمضان علي مجموع 279 درجة ، بوسي محمود رجب مدرسة الشهيد ابراهيم قرية شبرا صورا ديرب نجم مجموع 279 درجة، منة زكي محمد تهامي ، مدرسة صلاح دياب مركز منيا القمح مجموع 279 درجة ، ياسمين عبدالعزيز مدرسة الإعدادية القديمة بلبيس 278.5 درجة ، مريم نوح السيد بني شبل غرب الزقازيق مجموع 278.5 درجة ، ملك يوسف السيد سند 278.5 درجة مدرسة كفر محمد حسين الزقازيق ، انجي ابراهيم مدرسة كفر صقر الإعدادية 278.5 درجة ، روان عصام مدرسة صلاح دياب منيا القمح278.5درجة ، هاجر الدسوقي مدرسة المنير الإعدادية مشتول السوق مجموع 278.5 .
وهنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطلاب الأوائل من الذين حصلوا على الدرجات النهائية.
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