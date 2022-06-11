نقيب العاملين بالبناء: نأمل فى خروج قانون عمل متوازن خلال الفترة المقبلة

كتبت ـ آية دعبس

قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى تعديل بعض القوانين مثل: قانون التأمينات الاجتماعية، ليتناسب مع الظروف الحالية، كما أن التنظيم النقابي يأمل في خروج قانون عمل متوازن بين العامل وصاحب العمل.

وأكد الجمل، لـ "اليوم السابع"، عقب تقديمه أوراق ترشحه اليوم لرئاسة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب لدورة نقابية جديدة، ضرورة أن توفر المنظمات النقابية دورات تدريبية للقيادات النقابية تتواكب مع الظروف الاقتصادية الحالية، والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الفترة قادمة تتطلب زيادة في الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل حجم الاستيراد.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة، قد تفادت خلال العملية الانتخابية الحالية كافة الملاحظات التي تواجدت في الدورة النقابية الماضية.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم السبت، وزارة القوى العاملة في تلقى طلبات الترشح لمجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، شملت العاملين بالصناعات الغذائية، المرافق العامة، الزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، البريد، البترول، الخدمات الصحية، العلوم الصحية، النقل الجوي، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، النقل والمواصلات، الغزل والنسيج، الإنتاج الحربي، النقل الجوي، المالية والضرائب والجمارك، الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البري، الصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية الاجتماعية، النيابات والمحاكم، والإسعاف.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين غدا الأحد، والطعون علي أسماء المرشحين بعد غد الإثنين، والبت في الطعون علي أسماء المرشحين الثلاثاء المقبل، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو الجاري، علي أن تجرة الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.