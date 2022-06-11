نقابة أطباء الشرقية تنعى وفاة 4 شباب في حادث الجلالة

الشرقية فتحية الديب

نعت نقابة الأطباء في محافظة الشرقية، بإشراف الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، في بيان لها، قبل قليل، وفاة 4 شباب، بينهم اثنين من الأطباء؛ في حادث مروع وقع على طريق الجلالة.

وأشار بيان نقابة الأطباء في محافظة الشرقية، إلى أن الحادث الذي وقع على طريق الجلالة أودى بحياة أربعة شباب، بينهم اثنين من أطباء جراحة العظام في مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق، ومن بين المصابين الآخرين شاب يحمل الجنسية البريطانية.

وأودى حادث طريق الجلالة بحياة كلًا من: الدكتور محمد دغدة، تخصص عظام في مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق، وستتم اليوم مراسم دفن جثمانه في مقابر المبرز بمدينة الزقازيق، والدكتور محمد نعيم، تخصص عظام في مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق، وستتم اليوم مراسم الدفن في قرية فرغان التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، والمهندس خالد عاطف الهادي، وستتم اليوم مراسم الدفن في قرية المرازقة التابعة لدائرة مركز فاقوس، والمهندس عبد العزيز أحمد محمد، بريطاني الجنسية.

وجاء في البيان، أن نقابة الأطباء في محافظة الشرقية تتقدم لذوي المتوفين وأصدقائهم بخالص العزاء، وسط دعوات بأن الله ان يربط على قلوب الجميع.