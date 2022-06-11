موسكو تمدد حظر الطيران بوسط وجنوب البلاد لأسبوع واحد

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مددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم السبت، نظام حظر الطيران وسط وجنوب روسيا لمدة أسبوع واحد.

وذكرت الوكالة، في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)، أنه تم تمديد نظام حظر الطيران المؤقت في 11 مطارًا روسيًا حتى صباح يوم 18 يونيو الجاري.

وأضاف البيان أنه ليس من الممكن التوجه جوًا إلى مدن أنابا وبيلجورود وبريانسك وفورونيج وجيلينجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على نهر الدون وسيمفروبول ويليستا.

وأوصت الوكالة شركات الطيران باستخدام طرق رحلات بديلة عبر مدن سوتشي وفولجوجراد وستافروبول وموسكو، مشيرة أن سائر المطارات الروسية لا تزال تعمل بنظام عادي.

جدير بالذكر أنه تم إدخال حظر على الطيران في عدد من المناطق وسط وجنوب روسيا في 24 فبراير الماضي، أي بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ومنذ ذلك الوقت تم تمديد الحظر عدة مرات.