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مقتل 5 وإصابة 30 آخرين فى انفجار لغم بسيارة فى ريف درعا السورية

السبت، 11 يونيو 2022 11:13 ص
مقتل 5 وإصابة 30 آخرين فى انفجار لغم بسيارة فى ريف درعا السورية سوريا
كتب عبد الوهاب الجندى

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قتل خمسة مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين يعملون بحصاد القمح جراء انفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

من ناحية أخرى، لقى فرع مكافحة المخدرات في حماة القبض على شخصين من مروجي ومتعاطي المخدرات بالمحافظة وضبط بحوزتهما 22 ألف حبة كبتاغون مخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية، في بيان أن فرع مكافحة المخدرات في حماة تمكن من القبض على شخصين امتهنا ترويج وتعاطي المخدرات وضبط بحوزتهما كمية 22 ألف حبة كبتاغون مخدرة وقنبلة يدوية ودراجة نارية مهربة تمت مصادرتها أصولاً.

 

 


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