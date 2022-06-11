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مقتل أول مرتزق تشيكى فى أوكرانيا

السبت، 11 يونيو 2022 06:04 م
مقتل أول مرتزق تشيكى فى أوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا
كتب محمد جمال

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أعلن وزير الخارجية التشيكى يان ليبافسكى مقتل أول مواطن تشيكى فى أوكرانيا، حيث وصل إلى هناك بموافقة من سلطات براغ للمشاركة فى الأعمال القتالية كمرتزق إلى جانب كييف، حسبما ذكرت شبكة " روسيا اليوم".

وحسبما أفاد التلفزيون التشيكى نقلا عن وزير الخارجية: "أستطيع أن أؤكد أن مواطنا تشيكيا قتل فى أوكرانيا، حدث هذا فى منطقة دونيتسك، ومن المفترض أن يتم نقل جثة هذا المواطن إلى خاركوف يوم الأحد".

ووفقا له، فإن البعثة الدبلوماسية تحقق في ملابسات مقتل هذا المواطن وتتعاون مع زملاء أوكرانيين في ذلك، وتبحث عن أقارب المقتول.

ولم يستطع ليبافسكي الإجابة على سؤال الصحفيين حول عدد التشيكيين الذين يقاتلون إلى جانب كييف.

وأضاف ليبافسكى: "هذا السؤال من المفترض طرحه على وزارة الدفاع"، مضيفا أن وزارته لديها معلومات معينة فقط عن الصحفيين التشيك والعاملين في البعثات الإنسانية في أوكرانيا.


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