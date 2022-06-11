مطار مرسى علم الدولى يستقبل 30 رحلة طيران ضمن 106 رحلات أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 30 رحلة طيران دولية مختلفة ضمن 106 رحلات طيران أسبوعية أغلبها أوروبية تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة.

وكشفت جداول وصول رحلات الطيران الاسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن من المقرر أن يستقبل المطار 106 رحلات بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبل أغلبها أوروبية تصل من قرابة 12 دولة اوروبية مختلفة.

وتبين أن رحلات الطيران الوافدة خلال الاسبوع لمرسى علم وصول الأسبوع لمرسى علم بينها 101 رحلة دولية و5 رحلات داخلية، يصل منها 30 رحلة اليوم بينها رحلة من بلجيكا واخرى من هولندا ورحلتين من ايطاليا، و5 رحلات من المانيا ورحلة من التشيك و13 رحلة بولندى و2 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا.