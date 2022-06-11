مطار الغردقة الدولي يستقبل 98 رحلة طيران تقل 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة

وكشفت مصادر من مطار الغردقة الدولي، أنه من المقرر أن تصل رحلات اليوم الـ 98 على مدار ساعات اليوم المطار ومن المقرر أن تقل قرابة 15 ألف سائح على متنها أغلبهم من جنسيات أوروبية.

وسجلت الرحلات الألمانية بمطار الغردقة الدولي أكثر الرحلات وصولا اليوم بين رحلات الوافدة للمطار حيث تعد السياحة الألمانية الأكثر وصولا إلى الغردقة وكذلك البولندية والتشيكية في مرسى علم جنوب البحر الأحمر.

من جانب آخر سجل مطار مرسى علم الدولي اليوم وصول 30 رحلة طيران ضمن 106 رحلات طيران دولية مختلفة أغلبها أوروبية وأكثرها وصولا البولندية.