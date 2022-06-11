مصرع ميكانيكي وإصابة شقيقه انقلبت بهما دراجة نارية بطريق ترعة الإسماعيلية بالخصوص

القليوبية - إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه وإصابة شقيقه، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة الحفير دائرة قسم شرطة الخصوص، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بين قائد الدراجة واصطدامها بالحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق، جرى نقل جثة المتوفى لمستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، ونقل المصاب لمستشفى السلام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية ووجود متوفى ومصاب بطريق ترعة الإسماعيلية منطقة الحفير، دائرة القسم.

على الفور انتقلت القوات الأمنية والبحثية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيادة أحد الأشخاص لدراجة نارية بطريق ترعة الإسماعيلية منطقة الحفير دائر القسم، وبرفقته شقيقه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بالحاجز الخرساني بمنتصف الطريق، ما أدى إلى إنقلابها ووفاة قائدها "علاء م ص"، 29 سنة، ميكانيكي سيارات، وإصابة شقيقه "عماد م ص"، 28 سنة، ميكانيكي سيارات.

جرى نقل جثة المتوفى لمستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، ونقل المصاب لمستشفى السلام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى.